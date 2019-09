Del Genio | “Il Lecce lotterà per la salvezza | solo in un modo si vedrà la differenza di

Genova - l’operatore Del 118 guida il parto al telefono. Il piccolo Eugenio nasce in diretta : Sono le ultime fasi del travaglio, il bambino sta per nascere ma la donna si trova ancora in casa. Con lei c’è il marito e non hanno assistenza sanitaria. Chiamano i soccorsi, sta arrivando un’ambulanza, ma il tempo stringe. Allora ci pensa Daniele, operatore del 118 di Genova che al telefono guida Giovanni, padre del piccolo, nelle operazioni di supporto alla partoriente. Tutto va come deve andare, Eugenio nasce e piange ...

L’uomo Del giorno – Auguri al ‘Genio’ Dejan Savicevic - il calciatore montenegrino più forte di sempre : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ celebra oggi le gesta e la carriera di Dejan Savicevic, considerato da tanti il calciatore montenegrino più forte di sempre. L’ex giocatore di Stella Rossa e Milan compie 53 anni. Vero e proprio jolly di centrocampo (poteva giocare da interno, trequartista, regista, esterno d’attacco, seconda punta e all’occorrenza anche centravanti), era dotato di ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Se il Napoli non è contento del Comune deve trovare una soluzione” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è soffermato sulla vicenda stadio: “Se il Napoli non è contento, un motivo ci sarà, deve trovare una soluzione. Non può stare dietro al Comune. deve rivolgersi ai tifosi e dire, gli 80mln da mettere sul mercato li mettiamo sullo stadio e iniziamo a farlo. Anche io ci resterei male, ma ormai bisogna intervenire. Non possiamo vincere se proseguiamo così. Troppe ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio sulla probabile formazione : “Vedo questi due calciatori per l’attacco - ad oggi sono in vantaggio” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha provato ad indovinare la formazione per la partita contro la Sampdoria: “La formazione più probabile secondo me è quella con Mertens e Lozano in attacco, in coppia, con Callejon sulla sua fascia e una chance a Younes sulla corsia sinistra. Meno probabile invece rivedere uno tra Fabian o Zielinski sulla trequarti. Sampdoria? Quando ci sono crisi societarie è ovvio che ci siano ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Llorente porta tanta esperienza - darà tanto al Napoli” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Fernando Lorenzetti oggi presentato alla stampa : “Si dice che questa squadra ha poca personalità, con Llorente sale di molto questo dato. Lui è un giocatore molto importante, uno dei migliori colpitori di testa che esistono al mondo. Ha giocato titolare nella nazionale spagnola del tiki taka, se non avesse saputo palleggiare magari poteva essere di danno per la ...

Del Genio : “Campagna abbonamenti non decolla? Il club deve essere chiaro con i tifosi : gli stipendi sono già al limite…” : Il parere di Del Genio sulla campagna abbonamenti Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli queste le sue dichiarazioni riguardo il mancato decollo della campagna abbonamenti del Napoli: “Non so come il Napoli ci arriverà alla sfida con la Sampdoria. Si torna dalle nazionali, poi c’è anche la sfida al Liverpool subito dopo e quindi credo vedremo 5-6 giocatori diversi. Campagna abbonamenti non ...

Del Genio sbotta : “Basta aspettare i top player - tanto non vengono neanche quelli in difficoltà” : Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione 4-4-2 risponde in merito alla possibilità di poter ingaggiare un top player: Secondo Del Genio è ora che il pubblico si concentri su altro anziché sui top player che non arrivano: “Bisogna fare operazioni come De Paul prima. Molti tifosi vedono le partite per fortuna, sono sempre rimasto impressionato, altri invece vedono solo i ...

Del Genio smentisce : “Su Icardi solo una battuta! Modificate i titoli” : Del Genio in diretta su Kiss Kiss Napoli smentisce la notizia su Icardi: “Ho fatto solo una battuta sulla questione Icardi (leggi “Del Genio rivela: “Ho ricevuto un messaggio da un amico su Icardi e…”). Un mio follower di Instagram (e non un mio amico), che si chiama Alberto, ha detto di aver fatto l’impianto elettrico a casa di Icardi a Napoli. Nel corso del collegamento, ho precisato di voler riportare ...

Del Genio rivela : “Ho ricevuto un messaggio da un amico su Icardi e…” : Clamorosa rivelazione di Paolo Del Genio su Icardi Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha fatto una clamorosa rivelazione sulla questione Icardi: “Cinque minuti fa ho ricevuto un messaggio da un amico, mi ha scritto di Icardi su Instagram spiegando di aver appena finito di montare l’impianto elettrico a casa sua ed entro domenica l’argentino sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli”. PER ...

Ecco gli sfondi esclusivi Del Genio creativo Pablo Rochat per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung e la mente creativa Pablo Rochat hanno rilasciato oggi una serie di tre sfondi personalizzati che incorporano nel design la fotocamera frontale dello smartphone, per celebrare l’iconico display Infinity-O della serie Galaxy S10. Il progetto Infinity Series include tre sfondi esclusivi che saranno disponibili sia in formato statico che dinamico, quest'ultimo animato in un loop di 15 secondi. L'articolo Ecco gli sfondi esclusivi del genio ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - somiglia all’ex idolo del San Paolo” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente tatticamente. É molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. E’ veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa della velocitá la sua arma vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ...

Asti. Eugenio Conti e Maria Amasio morti sulla provinciale 23 Del Sestriere : Tragico incidente mortale domenica mattina lungo la provinciale 23 del Sestriere. All’altezza della rotonda sulla circonvallazione per Villar Perosa si

Dove giocherà Lozano nel Napoli? Risponde Paolo Del Genio : Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio tenta di spiegare Dove giocherà Lozano nella formazione di Carlo Ancelotti Dove giocherà Lozano nel Napoli è uno degli interrogativi dei tifosi del Napoli ed in generale degli appassionati di calcio. Prova a dare una risposta il giornalista Paolo Del Genio. “A mio avviso Lozano può fare 4 ruoli, è riduttivo parlare di destra o sinistra. Lo vedo più punta di Mertens. Basiamoci su ...

Borghezio : “Salvini? Un super genio tra bagasce Della politica” : Milano, 21 ago. (Adnkronos) (AdnKronos) – Dietro il Salvini che forze politiche e media dipingono disorientato e in affanno c’è in realtà ”un super genio o uno che come Napoleone ha la fortuna dalla sua”. Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega non vede affatto un Salvini disarcionato e in difficoltà di fronte agli sviluppi della crisi di governo. ”Salvini -dice all’Adnkronos- non so in realtà ...