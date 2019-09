Andrea Damante su Giulia De Lellis | ' Mi fa ancora effetto ma sta con Iannone | per ora'

Andrea Damante inchiodato dalla Toffanin : su Twitter i fan lo attaccano : Andrea Damante inchiodato dalla Toffanin: su Twitter i fan lo attaccano. Il deejay racconta anche un retroscena recentee inedito: “Ieri sera ci siamo visti a una festa, effetto che nessun’altra mi fa” Andrea Damante è sbarcato a Verissimo per l’attesissima replica sul caso dei tradimenti nei confronti di Giulia De Lellis. Per l’occasione Silvia Toffanin […] L'articolo Andrea Damante inchiodato dalla Toffanin: ...

Andrea Damante : flirt con la Canessa? La verità da Barbara d’Urso : Andrea Damante e Guendalina Canessa insieme? Lei: “Boiate!” In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sulla vita privata di Andrea Damante che hanno creato un vero e proprio putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In una diretta fatta una mattina da Guendalina Canessa su instagram, molti fan hanno notato un particolare molto interessante: in quella circostanza ha indossato la stessa maglietta che più volte ha ...

Andrea Damante/ "Giulia De Lellis? Prima di Iannone io e lei..." - Verissimo - : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, a Verissimo risponde a Giulia De Lellis sui tradimenti: 'Prima di Iannone io e lei...'.

Guendalina Canessa smentisce il gossip su Andrea Damante : "MAI con gli ex delle mie amiche!" : Guendalina Canessa, con una serie di Instagram Stories, ha smentito il recente gossip riguardante lei, Andrea Damante e una presunta "notte di fuoco" che avrebbero trascorso insieme. Il gossip in questione è stato lanciato da Deianira Marzano che, sempre tramite il proprio profilo Instagram, ha anche focalizzato l'attenzione su alcuni indizi che, perlomeno in apparenza, sembravano inequivocabili.La Canessa, come già anticipato, ha smentito il ...

La Canessa nega flirt con Andrea Damante : 'Mai con gli ex delle amiche - pretendo le scuse' : A neppure 24 ore di distanza dalla diffusione del gossip sul presunto incontro passionale tra Guendalina Canessa e Andrea Damante, uno dei diretti interessati è intervenuto sui social network per fare chiarezza a riguardo. L'influencer ha usato Instagram per smentire con fermezza le voci che sono circolate sul suo conto, confermando il rapporto d'amicizia che ha con Giulia De Lellis da tanto tempo. Guendalina non sta con Damante: la precisazione ...

La versione di Andrea Damante : «Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte» : Andrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAdesso tocca all’altra campana. Giulia De Lellis, influencer, ex gieffina e protagonista di Uomini e Donne, oggi è felice al fianco del pilota Andrea Iannone. Ma la sua prima storia importante (e pubblica) è stata con Andrea Damante, anche lui ex Uomini e Donne e Gf vip ora ...

Andrea DAMANTE/ "Giulia De Lellis? Di nuovo insieme un giorno..." - Verissimo - : ANDREA DAMANTE, ex tronista di Uomini e Donne, sarà ospite a Verissimo per rispondere alle accuse della sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Andrea DAMANTE/ "Con Giulia De Lellis non è finita solo per i tradimenti" - Verissimo - : ANDREA DAMANTE, ex tronista di Uomini e Donne, sarà ospite a Verissimo per rispondere alle accuse della sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Andrea Damante avrebbe passato una notte di fuoco con la Canessa : lo scoop della Marzano : Andrea Damante in queste settimane è tornato nuovamente sulla cresta dell'onda, complice la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto', scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, che per la prima volta ha messo nero su bianco la vicenda dei tradimenti. Ma in queste ultime ore si sta molto parlando di Andrea anche per lo scoop lanciato da Deianira, la quale in seguito ad un po' di segnalazioni ha fatto sapere che il tronista ...

Deianira su IG : 'Guendalina Canessa - Stories a casa di Andrea Damante con la sua maglia' : Cosa ci faceva Guendalina Canessa a casa di Andrea Damante l'altro giorno? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando Deianira Marzano ha riportato la segnalazione che alcuni utenti del web le hanno inviato su Instagram. Pare che l'ex gieffina abbia registrato alcune Stories sul terrazzo del dj, e che addosso avesse una sua maglia: flirt in corso tra i due? Damante riparte da ...

Andrea Damante e Guendalina Canessa hanno trascorso una notte insieme? Le rivelazioni di Deianira Marzano : notte di passione tra Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e Donne attualmente nell'occhio del ciclone "grazie" al libro pubblicato in questi giorni dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, e Guendalina Canessa?La blogger e social influencer Deianira Marzano ha svelato questo gossip, tramite Instagram Stories, rivolgendosi direttamente alla sua amica Guendalina per capire se si ...

Andrea Damante ammette il tradimento : 'Ho sbagliato ma la De Lellis ha esagerato' : Andrea Damante torna in televisione e per la prima volta dopo la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, ha voluto dire la sua su quello che è stato scritto. L'ex tronista di Uomini e donne sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Un'intervista decisamente molto attesa dal pubblico e dai ...

Guendalina Canessa e Andrea Damante insieme? Indizi e foto : Andrea Damante e Guendalina Canessa stanno insieme? I fan notano dettagli inequivocabili! Andrea Damante e Guendalina Canessa hanno agitato le acque nel mondo del gossip oggi! Pare infatti che tra i due ci sia un flirt in corso, anche perché altrimenti avrebbero dovuto stare più attenti nel far capire che si frequentano. Non possiamo sapere […] L'articolo Guendalina Canessa e Andrea Damante insieme? Indizi e foto proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante Contro Giulia De Lellis a "Verissimo" : «Ci siamo lasciati per i litigi - non per i tradimenti. Non c'era più trasporto» : ?Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti?, dopo un lungo silenzio Andrea Damante torna domani in tv ospite del salottino di...