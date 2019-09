F1 oggi in tv | GP Singapore 2019 | orari prove libere | tv | streaming | programma SKY e TV8

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ogg, venerdì 20 settembre, prenderà il via il weekend del GP di, tappa del Mondialedi F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un fine settimana particolarmente interessante e imprevedibile. La Ferrari, dopo aver vinto a Spa (Belgio) e Monza (Italia), dovrà fare i conti con le caratteristiche di una pista che sulla carta non dovrebbero esserle favorevoli. La SF90 ha dimostrato di soffrire tanto su circuiti ad alto carico aerodinamico. Pertanto, la speranza è che le modifiche sulla monoposto, introdotte per questo round, funzionino e diano la possibilità al monegasco Charles Leclerc e al tedesco Sebastian Vettel di lottare per le posizioni di vertice. I favoriti però per la pole position e la vittoria della corsa domenicale saranno il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. I due alfieri di Mercedes e di Red Bull, infatti, dispongono di una ...

SmilexTech : RT @SmilexTech: C'è del materiale pianificato (ad oggi) per Singapore che potrebbe aiutare a sistemare un po' il posteriore (e di conseguen… - sararossetti71 : RT @LaVeritaWeb: I Benetton vogliono la testa del manager di Atlantia, che però vanta dalla sua alcuni fondi di peso come quello di Singapo… - codeghino10 : RT @LaVeritaWeb: I Benetton vogliono la testa del manager di Atlantia, che però vanta dalla sua alcuni fondi di peso come quello di Singapo… -