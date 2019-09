Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Mentre scrivo arrivano le immagini dellodeldi venerdì 20 marzo. Decine di migliaia di persone, in migliaia di città. Berlino straripa di ragazzi, ma anche fuori dall’Europa, dall’Australia al Bangladesh, i giovani dei Fridays For Future scendono in piazza per gridare la loro paura di un futuro devastato e senza risorse. E la partecipazione sarà ancora più eclatante venerdì 27 prossimo, se si pensa che oltre un milione di studenti di New York hanno avuto dal sindaco l’autorizzazione per scioperare. Insomma, se la mia generazione, e forse ancora più la precedente, protestava per la giustizia sociale e la lotta alle diseguaglianze, i nati nel duemila sembrano avere una sola causa: l’ambientalismo e la lotta al cambiamentotico. Eppure, a ben guardare si tratta di uno stesso obiettivo. Lo ha spiegato bene Carola Rackete nell’intervista, bellissima e ...

ilfattoblog : Clima, la Cgil aderisce allo sciopero globale. Un passo importante, ma non è abbastanza - erregi69 : Clima, la Cgil aderisce allo sciopero globale. Un passo importante, ma non è abbastanza - TutteLeNotizie : Clima, la Cgil aderisce allo sciopero globale. Un passo importante, ma non è abbastanza -