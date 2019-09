Citadel | Forged With Fire e il suo magico mondo sono in arrivo su PC e console

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildisarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 1° novembre per Steam, PlayStation 4 e Xbox One.Il prossimo fine settimana al Twitchcon di San Diego, dal 27 al 29 settembre, i partecipanti potranno provaregrazie al team di Blue Isle!Ambientato nell'incantatodi Ignus, questoRPG sandbox online insegnerà agli aspiranti maghi l'arte degli incantesimi, del volo e della costruzione, per forgiare alleanze, per formare una casata e, successivamente, un impero. In quanto apprendista mago, i vostri poteri nascenti potranno essere utilizzati contro creature magiche, sia buone che cattive, e in tutto ilinesplorato di Ignus. Raccogliete risorse, stabilite basi, lanciate incantesimi e fate crescere le vostre abilità arcane in modo da prepararvi ai pericoli oscuri che vi attendono.Leggi altro...

Eurogamer_it : #CitadelForgedWithFire ha una data di uscita. - cyberanimax : - FPSREPORTER : Citadel Forged With Fire arriva il 1° novembre su PC e console -