Carburanti | Figisc | ‘in prossimi giorni verso +0 | 5 cent al litro’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) (AdnKronos) – Le previsioni di venerdì scorso, continua il presidente, “sono state sostanzialmente confermate” con uno scostamento entro +0,3al litro. Lo stacco Italia delle imposte suirispetto alla media dei 28 paesi Ue, rileva Bearzi, “è pari a +22,6/litro per la benzina e +20,4 per il gasolio”. Le tasse, osserva, “hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 63,05% e per il 58,39% su quello del gasolio” conclude il verticeanalizzando i dati pubblicati il 16 settembre da monitoraggio dei prezzi effettuato dalla Commissione europea in collaborazione con Assopetroli-Assoenergia.Per quanto attiene ai prezzi praticati in autostrada, Massimo Terzi, il nuovo presidente nazionale Anisa confcommercio, sottolinea che “nella settimana dall’11 al 17 settembre i prezzi lungo la ...

