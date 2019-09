Botte fino a fratturare le ossa | ​la rapina choc di due stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Federico Garau Grazie alle immagini tratte da alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona della, gli inquirenti hanno potuto incastrare i due responsabili: uno dei due, già noto alle forze dell'ordine, si trovava dietro alle sbarre per un reato simile Sono stati finalmente incriminati a Reggio Calabria i dueaccusati di aver aggredito eto un 48enne italiano durante lo scorso 20 marzo. A dare esecuzione al provvedimento della locale Procura della Repubblica sono stati i carabinieri del comando stazione di Reggio Calabria Principale. Il primo dei due responsabili, l'ivoriano di 28 anni Sangare Bangali, si trovava già in carcere proprio per un simile episodio commesso in città nei confronti di una donna lo scorso maggio. Il secondo, ovvero il 22enne guineano Mohamed Bashir Diallo, anch'egli un senza fissa dimora ma incensurato, è stato invece ...

