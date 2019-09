Roma | Salvini | ‘Raggi-Zingaretti duo sciagura | stanno condannando città’

Matteo Salvini come pignatta - appeso e preso a bastonate durante la festa dell'estate Romana : Salvini come pignatta. Questa l'idea (col sostegno del Campidoglio...) messa in scena durante la serata di chiusura dell'estate romana, tenutasi lunedì 16 settembre al parco Schuster. Qui una sfera di cartone con le sembianze dell'ex ministro dell'Interno è stata appesa a una corda di fronte alla ba

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “Illegittimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Salvini : cercheremo di salvare Roma - con Raggi mi mordevo lingua : Roma – “Io per la Raggi e per Roma ho cercato di fare di tutto, mi mordevo la lingua, adesso ci lanceremo anche in questa operazione ‘Salva Roma’, porteremo proposte di totale cambiamento, come Lega saremo ancora piu’ presenti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radio. L'articolo Salvini: cercheremo di salvare Roma, con Raggi mi mordevo lingua proviene da RomaDailyNews.

Salvini indagato a Roma per diffamazione nei confronti della Sea Watch : Roma – Il leader della Lega, Matteo Salvini, e’ stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di diffamazione dalla Procura di Roma per gli insulti inviati attraverso i social network alla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. L’iscrizione risale al luglio scorso quando i magistrati Romani hanno poi inviato per competenza territoriale alla Procura di Milano gli atti relativi all’ex ministro degli ...

Piccolo : Roma non rimpiangerà i mojito di Salvini : Roma – “Mi dispiace vedere le dichiarazioni frustrate di Maurizio Politi che come uccello del malaugurio spara a zero sull’impegno per Roma del governo giallorosso. La Capitale non rimpiangera’ certo i mojito e i selfie dell’ex ministro Salvini. Politi si rassegni!”. Cosi’ in un tweet il consigliere capitolino del Pd, Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Roma non rimpiangerà i mojito di Salvini proviene ...

Salvini : parte opposizione Lega - il 19 ottobre in piazza a Roma : Il governo M5s-Pd "non è maggioranza nel Paese", e "ci stiamo già organizzando, partendo dai territori" per l'opposizione. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook in cui elenca i prossimi appuntamenti che culmineranno il 19 ttobre con una "grande manifestazione" a Roma: "Mi arriva una serie infinita di inviti da amministratori del Sud, poi il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali ...

Salvini annuncia una grande manifestazione a Roma per il 19 ottobre : Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il governo Pd-M5s. "Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiana", ha affermato durante una diretta Facebook. Un evento anticipato da altri incontri visto che il capo della Lega ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il 15 settembre a Pontida, che non sarà solo un "appuntamento di partito" ma diventerà un "appuntamento di ...

Romano Prodi e il "governo Orsola". Ora è tutto chiaro : lo zampino dell'Europa sull'inciucio anti-Salvini : Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: a proporla è Romano Prodi, nel suo classico editoriale della domenica sul Messaggero. L'ex premier e padre nobile