Pensione di invalidità 2019 | quali redditi e pensioni sono cumulabili

Pensione di invalidità 2019 : si perde con il trasferimento all’estero? : Sei un percettore di Pensione d’invalidità INPS e stai pensando di trasferirti all’estero? Ti è sorto il dubbio se, cambiando la tua residenza, puoi continuare a ricevere l’emolumento dall’Inps senza intoppi? Ebbene, il tuo dubbio è più che legittimo, in quanto non tutte le prestazioni previdenziali possono essere trasferiti in uno Stato estero. Infatti, bisogna stare molto attenti in relazione alla natura dell’emolumento che si percepisce, ...

“Diabolik aveva la Pensione d’invalidità”. La moglie : “Alle spalle uccidono i sorci”. Si sentiva in pericolo : Una rassegna stampa relativa alla morte di Fabrizio Piscitelli lo storico capo degli Irriducibili della Lazio, ucciso con un colpo la nuca Roma l’altra sera, al Parco degli Acquedotti. Una trappola Diabolik si era seduto su una panchina dentro il parco a pochi metri dalla strada. Accanto a lui il suo autista body-guard cubano, assunto da una settimana che, dopo aver assistito all’omicidio — una pallottola sparata con una calibro 7.65 ...

Pensione di invalidità 2019 : restituzione delle somme all’Inps. Quando e come avviene : Quando si parla di Pensione di invalidità, in realtà, non si fa esclusivamente riferimento all’assegno ordinario di invalidità (AOI) disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, ma si intendono una molteplicità di prestazioni riconosciute ai soggetti invalidi. Dunque, la Pensione di invalidità può essere intesa come una macrocategoria nella quale includere: l’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto a coloro la cui capacità di ...

Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento : falsio cieco - il caso : Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento: falsio cieco, il caso La Pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono spesso oggetto dei nostri articoli informativi, finalizzati all’aggiornamento dei requisiti e delle condizioni per ottenere questi trattamenti. Purtroppo, però, capita che siano anche oggetto di cronaca, deplorevole per chi di quei trattamenti ha effettivamente bisogno. Capita così che spesso si parla di ...

Pensione di reversibilità e assegno di invalidità al figlio - quando non spetta : Pensione di reversibilità e assegno di invalidità al figlio, quando non spetta Una recente sentenza della Cassazione permette di fare chiarezza su alcuni aspetti della reversibilità della Pensione se chi ne andrebbe a beneficiare è già titolare di Pensione di invalidità. Pensione di reversibilità: cosa dice la sentenza della Cassazione? Il pronunciamento è seguito ad un ricorso contro il diniego dell’Inps di concedere a un figlio la ...

Legge 104 e Pensione invalidità con diabete di tipo 2 : quando fare domanda : Legge 104 e pensione invalidità con diabete di tipo 2: quando fare domanda Come molti sanno, il diabete è considerato una patologia invalidante, quindi, chi ne soffre può accedere ai benefici garantiti dalla Legge 104. Legge 104: la tabella dell’Inps Il diabete, patologia che – per dirla in breve – colpisce l’apparato endocrino, in molti casi comporta una riduzione della capacità lavorativa; dunque, a seguito di valutazione da ...