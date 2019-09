Pd-M5s | ombre umbre

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’Umbria è un altro tassello del disagio. Il Movimento 5 Stelle ribolle: “Passi per l’alleanza al governo, ma sui territori come si fa?”. Il malessere è evidente nelle chat locali anche della Toscana e dell’Emilia Romagna. Oggi intanto è il giorno in cui si decideranno le sorti dell’alleanza Pd-M5s in Umbria, regione in cui Catiuscia Marini, la governatrice dem, è stata costretta a dimettersi in seguito a un’inchiesta sulla sanità.Il Movimento 5 Stelle non intende fare passi indietro e cedere alle pressioni del Pd che insiste su Andrea Fora come candidato presidente. “Se diamo il via libera, non teniamo la nostra base”, spiega un parlamentare. Non solo la base, ma l’intero gruppo parlamentare rischia di implodere se i vertici dovessero decidere di sottostare alle richieste dem. Ed è qui ...

LUIGIVACCARO5 : Governo M5S-Pd, caso Ciarambino: dubbi tra i grillini - ombre_e_luci : RT @fdragoni: Il #M5S dice SI ad un’alleanza col #PD in #Umbria - ombre_e_luci : RT @borghi_claudio: Dai nomi che emergono in questa ridicola lotta per le sedioline la mia impressione è che, come per i ministri, chi tra… -