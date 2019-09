Nettuno | dopo una lite uomo tira fusto di birra in faccia alla compagna

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)– Una donna di 45 anni,una violentacon il marito, si è recata al Pronto Soccorso dicon una vistosa ferita al volto, procurata da undida 5 litritole addosso ancora pieno dall’. L’rme è scattato immediatamente. Gravi le ferite riportate ddonna: frattura dello zigomo, con prognosi di almeno 40 giorni, e necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico per ricostruire l’osso del viso. Sono appunto immediatamente scattate le indagini da parte del vicino Commissariato di Polizia di Anzio, con gli agenti che si sono recati subito dal compagno della donna, un 50enne di. Scattata immediatamente la denuncia per lesioni gravissime, ora si dovrà capire se anche in passato possono essere accaduti eventi simili o comunque di violenza. L'articolounadiin...

Nettuno_73 : @AlessiaMorani Ipocrita! Pensa alle lordure del #PD e alle lordure della #magistratura. Pensa a tutte le provocazio… - AnnaRasetti : Ste in relax dopo il bagno — presso Bagni Nettuno Beach Albissola Marina - papinix71 : @masdeca Dopo il Consorzio Nettuno, abbiamo il Consorzio Nessuno, inteso come numero di sopravvissuti ai rimedi mostrati. Che brutto mondo. -