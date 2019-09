Milano | Foroni | ' vogliamo rendere città e territori più sostenibili'

Milano : Foroni - 'luoghi di culto abusivi costituiscono illeciti penali' : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Il centro culturale islamico di via Cavalcanti, a Milano, è abusivo. Lo afferma una sentenza della corte di Cassazione che ha confermato quanto espresso in primo e in secondo grado. Il centro infatti non ha i requisiti per essere trasformato in una moschea. "La sentenza