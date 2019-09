Meteo Protezione Civile Venerdi' 20 Settembre | residua instabilita' al Sud ma migliora

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Meteo - Protezione Civile : allerta temporali in Sicilia : Meteo, Protezione Civile: allerta temporali in Sicilia. temporali attesi per oggi 19 settembre nella parte occidentale e centrale dell'isola

Maltempo : Sicilia - allerta Meteo della protezione civile : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La protezione civile regionale Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alle 24 di oggi “per rischio idrogeologico di livello “Giallo””. L'articolo Maltempo: Sicilia, allerta meteo della protezione civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 19 : temporali e venti forti al centro-sud : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, quando avremo condizioni di forte instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo quelle...

Allerta Meteo della Protezione Civile : aria fredda - temporali e venti forti in arrivo : La giornata di domani, Mercoledì 18 Settembre, sarà caratterizzata da un peggioramento atmosferico, come vi abbiamo descritto anche in questo precedente articolo. La Protezione Civile ha emanato...

Allerta Meteo della Protezione Civile : “Forte maltempo e brusco calo delle temperature domani al Centro/Nord” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda dai settori nord-orientali europei determinerà, nei prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche che, dalla prossima notte, interesserà dapprima il nord-est per poi estendersi, nella giornata di domani, al Centro-sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle ...

Meteo Protezione Civile domani 17 Settembre : ancora tempo stabile : Nella giornata di domani avremo ancora tempo stabile, prima del peggioramento atmosferico atteso per Mercoledì. Ecco il bollettino Meteo elaborato dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Meteo Protezione Civile domani 16 Settembre : sempre alta pressione e bel tempo : La nuova settimana si aprirà all'insegna dell'alta pressione, che continuerà a garantire stabilità atmosferica su tutta la penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 14 Settembre : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà tempo stabile su tutta la penisola, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo Protezione Civile domani 13 Settembre : tempo stabile ovunque - ecco i dettagli : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà condizioni di tempo ampiamente stabili su tutta la penisola. Da segnalare soltanto venti sostenuti dai quadranti settentrionali su alcune zone del...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' residua all'estremo Sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di residua instabilità all'estremo sud e sui settori ionici, in particolare fra Sicilia e Calabria. Tempo stabile con temperature in aumento al...

Meteo Protezione Civile domani 10 Settembre : peggioramento su Isole Maggiori : Nella giornata di domani avremo un peggioramento atmosferico che coinvolgerà in particolar modo le Isole Maggiori, con piogge e temporali. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...