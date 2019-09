IOS 13 | DOWNLOAD E NOVITÀ Da oggi per iPhone | Siri avrà una voce più umana

Due giorni al download di IOS 13 : cosa fare prima tra grandi pulizie e backup : Quando è prevista l'uscita e il download di iOS 13 per tutti gli iPhone supportati? Non è un mistero, almeno dalla scorsa settimana, che l'ultimo aggiornamento Apple giungerà tra noi fra due giorni, ovvero esattamente giovedì 19 settembre. Meglio dunque, a meno di 28 ore dal rilascio, fare il punto della situazione e ricordare tutti i modelli compatibili con l'update, così come indicare i passaggi fondamentali da compiere in vista ...

Qualche ombra su IOS 13 : download insicuro per falla di sicurezza? : Come in molti sanno, il download di iOS 13 partirà solo il 19 settembre, dunque giovedì prossimo, ma proprio sull'ultimo aggiornamento Apple è stata gettata l'ombra pesante di una falla di sicurezza scovata dall'esperto Jose Rodriguez. Proprio quest'ultimo era già stato l'artefice della scoperta di una falla di sicurezza per iOS 12 e ora la storia si ripete per l'update successivo. Il grave bug di iOS 13 appena scovato funziona esattamente ...