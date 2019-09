Ecco la fase due dell' esperimento laziale tra Pd e Cinque stelle

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma. Lo chiamavano non per niente “laboratorio Lazio”: era il 2018 e la Regione Lazio faceva da specchio rovesciato all’Italia in cui il Pd era scivolato all’indietro e il M5s in avanti. Non c’era un governo Lega-, dunque, ma un Nicola Zingaretti rieletto governatore – anche se non esa

AttivaEvolution : E’ in fase di approvazione un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazio… - aCapo_coop : #Hostability è in fase di partenza, ecco la presentazione del progetto a @unitorvergata e la #formazione… - fusaro_marco : Colloquio di lavoro? Ogni fase è molto importante, ecco cosa fare prima durante e dopo: -