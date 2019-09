Volley in tv oggi | Europei 2019 18 settembre | orari | programma e streaming di tutte le

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (17 settembre). Vincono Italia - Polonia e Olanda. Clamoroso ko della Slovenia : oggi si è disputata la sesta giornata degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma otto partite che hanno delineato ulteriormente la situazione dei quattro gironi quando ormai ci avviciniamo al rush finale della fase preliminare. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Portogallo-Grecia 3-1 (19-25; 25-21; 25-23; 25-17) Italia-Bulgaria 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) L’Italia vince la prima ...

Europei Volley : oggi 17 settembre Italia-Bulgaria - diretta su RaiSport e DAZN : Ritorna in campo oggi, martedì 17 settembre, la nazionale maschile di pallavolo allenata da Gianlorenzo Blengini. Gli azzurri affronteranno la Bulgaria a Montpellier nel quarto turno della fase a gironi degli Europei di Volley 2019. Azzurri a punteggio pieno, ma con la Bulgaria serve qualcosa in più Al momento il percorso degli azzurri nella rassegna continentale è netto, con tre vittorie in altrettante gare. Se i risultati sorridono ai nostri, ...

Italia-Bulgaria oggi in tv - Europei Volley 2019 : orario d’inizio - programma e streaming : oggi martedì 17 settembre si gioca Italia-Bulgaria, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per disputare il primo incontro di spessore di questa rassegna continentale, la nostra Nazionale ha raccolto tre vittorie consecutive ma ha sofferto troppo contro Grecia e Romania cedendo complessivamente due set e ora è attesa da un test probante contro un avversario di rango che ha ...

Volley in tv oggi - Europei 2019 (16 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : oggi, lunedì 16 settembre, sarà un’altra giornata ricca di grande spettacolo agi Europei di Volley: sono previsti otto incontri (l’Italia riposa) dei quali due del girone degli azzurri. Tre match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN (tra i quali Francia-Bulgaria, big match di giornata che interessa da vicino la nostra Nazionale), mentre RaiSport+HD trasmetterà in diretta tv (doretta streaming su RaiPlay) Romania-Grecia, ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (16 settembre). Tra Bulgaria e Francia il primo big match del gruppo A : E’ il giorno delle prime verità nel girone A, quello che comprende anche l’Italia, oggi a riposo dopo i primi tre successi all’Europeo di beach Volley. La prima sfida non scontata del girone si gioca alle 20.45 a Montpellier e mette di fronte le due prossime avversarie degli azzurri: la Francia che finora ha vinto e convinto nelle prime due uscite casalinghe e la Bulgaria, partita fortissimo e poi in serissima difficoltà sabato ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (15 settembre). Polonia batte Olanda. Vincono Italia - Francia e Serbia : oggi si è disputata la quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley maschile, si sono giocate otto partite (due per ogni gironi). Hanno vinto tutte le big scese in campo: Italia, Francia, Polonia, Serbia. Di seguito i risultati di oggi domenica 15 settembre e le classifiche dei vari raggruppamenti. GRUPPO A (a Montpellier, Francia): Italia-Romania 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-14) Francia-Portogallo 3-0 (25-11; 25-20; ...