Sesso | cosa è l’edging

Sesso - cosa significa se ridi mentre fai l’amore : Durante i momenti hot con il proprio partner ci si può ritrovare anche a ridere di gusto. A qualcuno può sembrare strano, ma si tratta di una situazione più comune del previsto e per nulla problematica. Per rendersene conto, basta fermarsi un attimo a pensare a cosa accomuna i momenti in cui si ride. L’atto della risata è sinonimo di felicità e del fatto di sentirsi profodamente a proprio agio in una determinata situazione. Ecco perché ...

Sesso - cosa evitare e cosa provare per regalare emozioni forti al partner : Fare l’amore: sappiamo ormai tutti quanto sia fondamentale per il buon andamento di una coppia. Ma fare l’amore non basta. L’amore bisogna farlo bene, appassionatamente, bisogna che sia appagante, che soddisfi i desideri di entrambi, che lasci in quello stato di torpore dove la mente e il copro si abbandonano al nulla. A raccontarlo così, sembra molto bello e per nulla difficile. Ovviamente, invece, le cose spesso sono molto più complicate e ...

Cambiare partner - cosa migliora nelle dinamiche di coppia e nel Sesso : All’inizio di un nuovo rapporto sentimentale, si spera sempre che possa essere tutto diverso (e migliore) rispetto alle storie precedenti. Secondo un recente studio condotto da un’equipe dell’Università dell’Alberta, quest’aspettativa andrebbe fortemente ridimensionata. La ricerca in questione ha coinvolto 554 persone in Germania. A un follow up di 8 anni, gli studiosi hanno notato nelle nuove relazioni delle ...

Sesso - come capire se solo è amicizia o qualcosa di più : Capita a molte donne di affrontare momenti in cui i binari di amicizia e attrazione si uniscono. Queste situazioni, note come flirtationship, sono una via di mezzo tra il rapporto amicizia e qualcosa di ben più profondo ed erotico. come capire se ci si sta spostando verso la seconda opzione? Un segnale indubbio da parte vostra riguarda il fatto di cercare costantemente l’altra persona per proporgli di uscire ma anche per intrattenere una ...

Sesso - pratica autoerotismo e muore : ecco cosa è accaduto : E’ morto dopo aver praticato dell’autoerotismo. L’uomo, 33enne, è stato trovato morto nella casa dei suoi genitori a causa di un atto sessuale solitario che prevedeva l’uso di una maschera antigas e un sacchetto di plastica in testa. L’esperimento è stato documentato da un gruppo di medici giapponesi in uno studio pubblicato sulla rivista Legal Medicine. L’obiettivo era rivelare i pericoli che le persone ...

Il Sesso è migliore se sai come dire cosa vuoi al partner : Il sesso è una “faccenda” incredibilmente intima, lo sappiamo. Ma è certo che dovrebbe essere anche molto divertente. Tutti meritano di ottenere il massimo dalla loro vita sessuale, tuttavia, se qualcosa non va, spesso ci si aspetta che il proprio partner capisca al volo quello che si desidera, anche senza esprimerlo. In realtà questo non sempre avviene e moltissime coppie si ritrovano a non essere soddisfatti solo perché trovano imbarazzante e ...