PUBG riceve un sistema di progressione | una nuova arma e molto altro grazie all' ultimo

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La patch diquesta settimana aggiunge finalmente ildi. Attualmente l'aggiornamento è disponibile sul test server della versione PC del gioco e offre un assortimento di miglioramenti e alcuni nuovi contenuti. La grande novità di oggi è l'arrivo di Survival Mastery, undi accompagnamento per Weapon Mastery.Mentre Weapon Mastery tiene traccia delle prestazioni dei giocatori con ogni, Survival si concentra invece sulle molte altre azioni che i giocatori dieffettuano durante le partite come la guarigione, l'atterraggio in luoghi affollati o silenziosi, la guida su lunghe distanze ed il supporto ai compagni di squadra.Tutto ciò vi farà guadagnare essenzialmente punti esperienza ed in base al livello raggiunto sarete in grado di ottenere diversi premi. Per quanto riguarda i nuovi contenuti invece all'interno del gioco troveremo un ...