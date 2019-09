Manovra | governo e sindacati verso l' intesa | ' Quota 100 non si tocca'

Manovra - la vera sfida del nuovo governo : conto alla rovescia per fermare l'Iva : Evitato lo spettro dell'esercizio provvisorio, l'esecutivo deve realizzare una legge di bilancio in grado di disinnescare le...

Manovra - la strada verde verso la flessibilità : governo lavora a una regola Ue che escluda gli investimenti green dal calcolo del deficit : “Dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Ue su questo che è il nostro programma”. Fin qui le parole ufficiali del premier Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le righe, la strada che il nuovo ...

Governo : Conte - ‘in Manovra grande sforzo per evitare aumento Iva’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Non vogliamo che le imprese siano dissuase dal crescere in ragione di una tassazione più pesante. Vogliamo rendere il fisco amico delle imprese oltre che dei cittadini, vogliamo alleggerire la pressione fiscale per far crescere le imprese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. “Siamo consapevoli che le risorse” vista “la manovra economica immediata ...

Governo : Musumeci - ‘Manovra di palazzo più che espressione volontà popolo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "La manifestazione di ieri in piazza contro il Conte bis serviva a "richiamare l’attenzione di quella parte di italiani distratti che hanno bisogno di carpire che questo Governo nasce più come una manovra di palazzo che come espressione di volontà della maggioranza del

Governo : Musumeci - ‘Manovra di palazzo più che espressione volontà popolo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) – “La manifestazione di ieri in piazza contro il Conte bis serviva a “richiamare l’attenzione di quella parte di italiani distratti che hanno bisogno di carpire che questo Governo nasce più come una manovra di palazzo che come espressione di volontà della maggioranza del popolo italiano”. A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci. L'articolo Governo: Musumeci, ...

Sondaggi politici/ Lega al 30% - Pd al 23%; Governo Conte-bis - priorità alla Manovra : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la crisi di Governo: Lega scende al 30%, balzo M5s al 22%. Misure priorità del Conte-bis: Manovra per il 71%

Governo - Conte in Aula : ?«Con Manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Governo - il giorno della fiducia alla Camera e della linea di Conte : Europa più giusta - Manovra con equità - lealtà in maggioranza : Tanta Europa. Non per sfidarla, ma per cambiarla da dentro. Ci sono un rapporto ristabilito e rinsaldato con Bruxelles, certo, l’apertura di credito personale ricevuto dai leader. Ma c’è anche ciò che il nuovo Governo cercherà di modificare nell’Unione Europea: la politica economica, finalmente più rivolta agli investimenti e alle iniezioni per la crescita, ma anche quella sulle migrazioni che è uno dei punti fissati nella sua ...

Manovra e nomine - croce e delizia del governo giallorosso : Ci sono impegni che rischiano di generare spine e tensioni interne perché la Manovra e più in generale il programma economico del neo governo M5s-Pd si tirano dietro il problema comune dei soldi da trovare, ma anche pesi e quindi contraccolpi differenti, a loro volta legati a chi occupa le poltrone dei luoghi decisionali. In questo caso il ministero dell’Economia, quello dello Sviluppo economico, il dicastero del Lavoro, le ...

Conte bis? No. Monti. Il M5s pubblica il programma del governo con il Pd : Manovra e migranti - siamo fregati : Svelato il "programma di governo" di M5s e Pd: il Conte-bis sarà un Monti-bis. Sul Blog delle Stelle, pagina web ufficiale del Movimento, vengono pubblicati i 26 punti cardine del possibile governo giallorosso e l'attenzione cade su due passaggi. Innanzitutto, la manovra: "Con riferimento alla legge

Governo - c'è la legge elettorale - resta il nodo sicurezza : per la Manovra maxi-dote da 20 miliardi : ROMA Sbloccato il nodo politico con la rinuncia di Luigi Di Maio alla vice presidenza del Consiglio, anche la strada per l'accordo sul programma appare ora in discesa. Anche se ieri il vertice...