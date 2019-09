L’Austria sta distruggendo un ghiacciaio per espandere una stazione sciistica | le ruspe

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Distruggere un’area di 64 ettari (pari a circa 90 campi da calcio) sull’aspro paesaggio di unper creare piste da sci. A questo assurdo progetto si stanno opponendo l’Associazione alpina austriaca, il WWF e in più in generale, tutti gli amanti della natura, che stanno chiedendo l’interruzione immediata dello sviluppo delPitztal, in Austria. In una conferenza stampa ad Innsbruck, le due associazioni hanno criticato l’imprevidenza ecologia del progetto, sottolineando che il paesaggio di montagna autentico e incontaminato soffrirebbe danni irreparabili. Per la costruzione di nuovi edifici, devono essere rimossi 1,6 ettari (due campi da calcio) di ghiaccio. Il mega progetto è già iniziato, con leche già stannoile l’alto paesaggio alpino per creare una nuova areain favore del turismo di massa. Lestanno già scavando nel ...

