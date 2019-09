La madre manda emoticon arrabbiate per errore e la figlia muore d' infarto

Picchia madre invalida e la manda in ospedale : 44enne arrestato : Roma – La scorsa sera, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo romano, di 44 anni, con precedenti penali, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I Carabinieri, giunti all’indirizzo indicato al 112, in via Ostuni, dopo aver raggiunto l’abitazione segnalata, hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre Picchiava la ...