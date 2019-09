‘Ho la testa vuota’ - 78enne spara a badante e si uccide : Savona, 18 set. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli“Ho la testa vuota” ha detto alla badante tornando ad accusarla, come da tempo era solito fare, di tramare contro di lui. E’ il preambolo della tragedia che si è consumata questa mattina ad Albenga, in provincia di Savona. Il 78enne, conosciuto nella zona per la sua gioielleria chiusa da poco, ha sparato due colpi di pistola contro la badante e uno, letale, contro ...