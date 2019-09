Disco Elysium | l' RPG poliziesco ispirato a Planetscape | Torment e Kentucky Route Zero ha

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo ZA/UM annuncia che l'RPGverrà pubblicato su PC via GOG e Steam a partire dal 15 ottobre.è un innovativo gioco di ruolo open world con una quantità folle di scelte e conseguenze. Impersonerete un detective con un sistema di abilità unico a vostra disposizione e un'intera città per creare la vostra storia. Nel mondo sarete in grado di interrogare personaggi indimenticabili, indagare sugli omicidi e addirittura prendere bustarelle. Potrete essere un eroe, un profeta, un pazzo oppure il più grande detective che il mondo abbia mai visto.Lo studio promette più di 60 ore di gioco ambientati in un fantastico mondo urban fantasy, una moltitudine di missioni secondarie, 24 diversi tipi di abilità, 80 outfit tutti da provare, 8 sostanze psicoattive da scoprire e moltissimo altro ancora. Per l'occasione è ...

