Borderlands 3 - recensione

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sette lunghi anni son passati da2, e a dirla tutta sembra soltanto ieri che Randy Pitchford salì su palco per presentare ufficialmente3. In questo lungo periodo di tempo, però, il brand non è stato accantonato, anzi sono usciti titoli come Tales from theche abbracciava però un genere differente, eThe Pre-Sequel, che per quanto apprezzabile non ha ampliato più di tanto la formula del secondo capitolo.Quello che serviva per continuare la naturale evoluzione della saga era proprio un terzo capitolo, un tanto agognato seguito che doveva porsi come obiettivo quello di portare la formula a un livello successivo, similmente a quanto accadde tra il primo e secondo gioco. Così settembre è arrivato, e il re dei looter shooter è pronto a riprendersi il suo trono.In2 l'avventura terminava con la sconfitta di Jack e la scoperta ...