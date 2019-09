Tra allargamento e scissione

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) L’uscita dal Pd di Matteo Renzi - annunciata oggi su Repubblica - è una scelta che non condivido, che mi pare indebolisca il fronte democratico di chi vuole costruire l’alternativa al sovranismo populista. Non si tratta infatti dell’uscita di una persona ma di una parte politica riformista importante per il Partito Democratico. Il Pd è nato per unire diverse anime e culture riformiste e di governo, è questa la strada che abbiamo seguito in questi anni e su cui occorre andare avanti, per interpretare e orientare i processi reali di trasformazione del Paese, con l’obiettivo di essere sempre di più un soggetto popolare con insediamento dentro la società. È questo il senso della vocazione maggioritaria: condividere idee e proposte per rappresentare la maggioranza del Paese e così dare risposte a italiane ...

