Scrivimi ancora | trama | cast e curiosità del film con Lily Collins

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 17 settembre 2019) Martedì 17 settembre, dalle 21.20 in poi su Italia Uno, va in onda ilsentimentale del 2014, la cui prima attrice è quellafiglia del grande musicista Phil.: trailerBasato sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Rosie e Alex sono migliori amici sin dall’infanzia. Hanno tanti sogni e progetti ma il destino, invece, li spinge in direzioni opposte, lontani l’una dall’altro. Ma può un’amicizia resistere al passare degli anni, alla distanza e a una serie infinita di relazioni disastrose, specialmente quando si capisce che forse è qualcosa di più? 5D3 8104.CR2(The Blind Side, Biancaneve, Shadowhunters – Città di ossa, L’eccezione alla regola, Okja, Ted Bundy – Fascino criminale, Tolkien) interpreta Rosie Dunne mentre c’è Sam ...

Tributesibi : Stasera fanno vedere scrivimi ancora su Italia 1. Prevedo già pianti - madeleinequeenz : Sei fidanzata o hai un’interesse, anche minimo, verso una persona? Chi? — sono single e per ora nessun interesse, a… - Noovyis : (Scrivimi ancora trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1) Playhitmusic - -