Re Bibi ha perso la sua battaglia | non ha più la maggioranza alla Knesset

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Il “re” hala sua. Benjamin Netanyahu e le forze di destra con cui avrebbe dovuto riconquistare la leadership del Governo, non hanno raggiunto i 61 seggi, il minimo necessario per assicurarsi lain Parlamento: E Israele si ritrova di nuovo spaccato a metà. I primi exit poll dei tre canali televisivi danno il blocco delle destre attorno ai 61 seggi. Per Netanyahu è una sconfitta. Non un tracollo, certo, ma la forzatura che il premier politicamente più longevo nella storia d’Israele aveva determinato portando il Paese a nuove elezioni anticipate, non ha dato i risultati sperati.Secondo gli exit poll, “Blue and White”, il partito centrista guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz Gantz sarebbe in testa sul Likud di Netanyahu con 33 seggi contro 31. Sono i primi dati di Canale 13. L’altra ...

