Pullman contro un albero | almeno 30 feriti | gravissima una ragazza di 17 anni

Il derby finisce in tragedia : tre morti e quattro feriti dopo un terribile scontro tra tifosi - colpito con mazze di ferro il Pullman del Motagua [GALLERY] : Episodio spiacevole in Honduras: scontri tra tifosi, colpito il pullman del Motagua, tre morti e quattro feriti Scontri nel pre-partita finiscono in tragedia in Honduras: tre morti e quattro feriti prima del derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale di Tegucigalpa. Il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di bottiglie, di sassi e colpi di mazze di ferro, che hanno ferito tre calciatori. La ...