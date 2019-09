Michela Murgia | Cara Ariana Grande non metterti a quattro zampe | turbi Fabio

"Scrofa. Scaldabagno. Palla di lardo". Gli insulti belluini contro Michela Murgia : La scrittrice ha raccolto in un post alcune delle offese ricevute sui social negli ultimi 14 mesi: "Tanto è durato il...

Michela Murgia : "Scrofa - palla di lardo : mai ricevuti tanti insulti come in questi 14 mesi di governo" : “Scrofa. palla di lardo. Cesso ambulante. Vacca. Peppa Pig. Sbaglio di natura”, inizia così l’ultimo post della scrittrice Michela Murgia che, tramite, Facebook ha voluto denunciare gli insulti ricevuti negli ultimi 14 mesi sui social network. Un periodo di tempo che la Murgia fa coincidere con la durata del primo governo Conte, puntando il dito contro i sostenitori di un Ministro in particolare (plausibilmente il ...

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – "Onde fino a 2 metri. Nessun riparo. senza parole". Così, su Twitter la scrittrice Michela Murgia, commentando la condizione della nave Mare Jonio che si trova al limite delle acque territoriali a 13 miglia da Lampedusa.

Migranti : Michela Murgia - 'onde alte due metri - senza parole' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Onde fino a 2 metri. Nessun riparo. senza parole". Così, su Twitter la scrittrice Michela Murgia, commentando la condizione della nave Mare Jonio che si trova al limite delle acque territoriali a 13 miglia da Lampedusa.

Michela Murgia difende la Littizzetto sul caso Open Arms : 'Salvini - lo schifo al potere' : Continuano le polemiche a distanza sul caso Open Arms e, oltre alla dichiarazioni incrociate per via della crisi dell'esecutivo giallo-verde, anche fuori dalla politica arrivano attacchi da ogni parte. Dopo il botta e risposta tra Saviano e Salvini, recentemente abbiamo assistito anche allo scontro tra Michela Murgia e Matteo Salvini, dopo che il secondo aveva attaccato Luciana Littizzetto, invitandola a ospitare migranti a casa sua. La ...

Open Arms - Michela Murgia corre in difesa della Littizzetto : " Salvini è disumano e codardo" : Michela Murgia si mobilita in difesa di Luciana Littizzetto, che nel suo video per la campagna 'Siamo tutti Open Arms' aveva attaccato Matteo Salvini. "Quello che sta facendo Salvini alle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lu