Continua l' assalto dei migranti a Lampedusa | sbarcati altri 46 tunisini

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Non si fermano gli sbarchi a, dove sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola, in sovraccarico didopo gli arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni.Arrivi che non sembrano arrestarsi. Stamattina nell’isola delle Pelagie, che è diventata la porta di accesso all’Europa dal Mar Mediterraneo, è approdato un barcone con a bordo 46. L’imbarcazione si è fermata nei pressi di Cala Maluk e isono stati subito trasferiti dalla Guardia di Finanza nel centro d’accoglienza. Nella notte altre dieci persone, sempre provenienti dalle coste tunisine, avevano attraccato sull’isola con un barchino. Anche loro sono stati accompagnati nell’hotspot che dalla scorsa settimana è al collasso.Il sindaco, Salvatore Martello, dopo il via libera al trasbordo dei naufraghi soccorsi dalla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée, ha chiesto ...

OndaradioGargan : Gargano, l'estate continua. Assalto ai lidi ma non tutti gli operatori oggi erano pronti - OndaradioGargan : Gargano, l'estate continua. Assalto ai lidi ma non tutti gli operatori oggi erano pronti - francesco_1167 : @Corriere L'assalto ai nostri (pochi) soldi continua... -