Uccisa e gettata in un canale nel Bresciano | indagato l' amico

(Di lunedì 16 settembre 2019) Lavinia Greci Gli esami sul corpo di Jessica Mantovani, 37enne trovata senza vita in untre a Prevalle (Brescia), hanno mostrato segni non compatibili con l'annegamento. La procura va avanti e indaga l'della ragazza, l'ultimo ad averla vista in vita Tre mesi fa era stata trovata morta neldella centrale idroelettrica di Prevalle, in provincia di Brescia, e gli inquirenti, all'inizio, avevano ipotizzato un gesto estremo oppure un incidente. Invece, l'autopsia avrebbe evidenziato qualche particolare, che apre un mistero più grande sul decesso di Jessica Mantovani, anche perché le condizioni del corpo, per i medici legali, non sono compatibili con i segni dell'annegamento. Il corpo senza vita della 37enne di Villanuova sul Clisi, era stato recuperato a giugno e oggi, a distanza di tre mesi, le indagini proseguono. Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, per ...

