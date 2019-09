Sarri-Conte | scintille | alta tensione tra Juventus ed Inter | la corsa scudetto è già

Inter - Antonio conte a gamba tesa su Sarri : “le sue lamentele? Stia tranquillo - adesso è dalla parte forte” : Interrogato sulle lamentele di Sarri sull’orario del match di Fiorentina-Juventus, l’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista Prime scintille sull’asse Inter-Juventus, a scatenarle è Antonio conte che, al termine del match con l’Udinese, entra a gamba tesa su Maurizio Sarri. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore della Juventus si è lamentato per l’orario della sfida con la ...

Inter da sola in vetta - prime schermaglie tra Sarri e Conte : "A Firenze troppo caldo". "Stia sereno - ora è dalla parte del più forte" : L'Inter sola in testa, aspettando il Torino. È appena la terza giornata di campionato, ma considerando gli ultimi anni della Serie A è un dato abbastanza Interessante. Non sorprendono i nerazzurri che hanno già preso la fisionomia di Conte: tanta grinta, capacità di soffrire anche quando le partite sono rognose come quella di ieri con l'Udinese.

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : "Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare". Sarri : "Niente turnover in questa fase". Conte : "Aspetto il miglior Sanchez" : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: "Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31"

Allegri : «L'Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l'ho guardata» : "Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate" parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati "Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una pausa"

Probabili formazioni Serie A - 3^ giornata : gli attaccanti scelti da Sarri e Conte : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che non ha bisogno di presentazioni e che si preannuncia scoppiettante. Sabato di grande spettacolo con tre anticipi, la Juventus sul difficile campo della Fiorentina, il Napoli alla ricerca del riscatto davanti al pubblico amico contro la Samp, l'Inter cerca conferma in casa contro l'Udinese.

Juventus e Inter - sorridono Sarri e Conte : poker Ronaldo - tripletta Lautaro Martinez : Cristiano Ronaldo scrive ancora una volta la parola "record" nella sua straordinaria carriera. Di fatto, dopo il poker rifilato alla Lituania nel match di ieri sera, l'attaccante della Juventus, con 25 gol in 33 partite, è il primo marcatore nella storia delle qualificazioni europee. Superati R. Kean, ex attaccante dell'Irlanda, e Suker.

Stipendi allenatori - Conte stacca Sarri e Ancelotti : Stipendi allenatori Serie A 2019-2020– E' il nuovo allenatore dell'Inter, Antonio Conte, il tecnico più pagato della Serie A 2019-2020, con uno Stipendio netto di 11 milioni di euro netti a stagione e un contratto fino al 30 giugno 2022. E' quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport sugli Stipendi allenatori Serie A

Corbo : “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli” : Corbo: “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli” Corbo: “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli”. L’editorialista de ‘La Repubblica’ scrive della lotta a tre per la vittoria del campionato nel suo ‘Graffio’. “L’oroscopo del Napoli si ricava dalle domande dei tifosi. «Ma è l’anno buono?» ...

Il Pres. Arezzo su Sarri : “Nato per allenare ma ha un difetto. Conte? Feci male a mandarlo via” : Il presidente dell’Arezzo Piero Mancini, ha rilasciato lacune dichiarazioni a ilbianconero.com. Ha parlato di due grandi allenatori, Maurizio Sarri ed Antonio Conte. Sarri e Conte hanno allenato nella stessa stagione l’Arezzo, purtroppo retrocesso. Le parole del presidente Mancini: “Sarri è diverso da Conte, anche se ugualmente ossessionato dal successo. Lui ha un grande amore per il calcio, un amore che lo ha spinto a ...

Moggi sul caso Emre Can : “Mandare avanti Sarri vuol dire creare malcontento nello spogliatoio” : Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera sul mercato della Juve e sull’esclusione di Emre Can dalla lista Champions. “La società deve comunicare al giocatore che non fa parte della lista, l’allenatore poi deve spiegare i motivi. Se è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto non lo so, però quando è stato preso Rabiot qualcuno doveva restare fuori. Purtroppo la causa è che non è voluto andare via nessuno. Ha ...