Premiolino | tra i vincitori Berizzi e Piccinini Riconoscimento speciale allo scrittore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dal cronista di Repubblica Paoloal direttore di FanPage Francesco. Tornano i riconoscimenti del, il premio giornalistico più antico d’Italia – arrivato alla 59esima edizione – destinato ogni anno a sei giornalisti della stampa, della radio, della televisione e dei new media per l’impegno dimostrato nel difendere l’indipendenza delle opinioni e la libertà di stampa. Idell’edizione 2019 sono Paolo(cronista di Repubblica impegnato nell’osservatorio dei fenomeni di estrema destra), Paolo Bricco (inviato del Sole 24 Ore), Claudia Di Pasquale (autrice di Report di Rai 3), Francesco(direttore di FanPage) e Francesco Sabatini, linguista e accademico, che da anni tiene la rubrica domenicale di UnoMattina in famiglia. Il nuovo-BMW SpecialMente è stato assegnato dalla giuria a Giovanni Cupidi, ...

