Migranti | ‘torture e stupri in Libia’ | le vittime denunciano gli aguzzini | tre

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) – In un altro racconto un testimone dice che nel campo c’era un “container dell’Oim” e che un libico “che indossava la casacca dell’Oim, era vicino a un altro uomo con le stellette”. Ma Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio, smentisce questa affermazione e spiega: “Nel campo di Zawyia, in Libia, non abbiamo dei container dell’Oim. L’unico container in Libia lo abbiamo in un centro a Tripoli per i casi di Tbc, ed è molto vicino al container dell’Unhcr. Tutta questa storia stona un po’…”. E dice che “i nostri uomini nei campi non stanno vicino a chi ha le ‘stellette'” ma sottolinea anche che “chiederà informazioni sulla vicenda ...

