L’estate 2019 è stata la più calda mai registrata nell’emisfero settentrionale

Le nuove coppie famose che si sono messe insieme durante L’estate 2019 : Non solo gli Shawmila! The post Le nuove coppie famose che si sono messe insieme durante l’estate 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Il tormentone delL’estate 2019 è ‘Mambo salentino’ : tutti i vincitori del "Power Hits Estate" : Il brano dei Boomdabash cantato con Alessandra Amoroso si è aggiudicato il premio alla fine della serata-evento all’Arena di...

Il caldo record delL’estate 2019 ha provocato in Francia quasi 1500 morti : Il caldo record dell'estate 2019 appena trascorsa ha provocato in Francia quasi 1500 decessi. A riferirlo in una intervista il ministro della Salute Agnès Buzyn. La mortalità, tuttavia, è stata in Francia di 10 volte inferiore rispetto allo stesso periodo del 2003, quando i decessi erano stati circa 15mila.Continua a leggere

Tutti i vincitori di Power Hits Estate 2019 - Mambo Salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è il tormentone delL’estate : Sono stati decretati i vincitori di Power Hits Estate 2019, con Mambo Salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso eletto come tormentone della stagione che sta volgendo al termine. Per Alessandra Amoroso, si è trattato della prima volta sul palco del Power Hits, come ha tenuto a sottolineare anche Giorgia Surina, mentre i Boomdabash sono delle vecchie conoscenze dell'evento dal momento che hanno già trionfato nel 2018. Racconta ...

Boomdabash ed Alessandra Amoroso : “Mambo Salentino” eletto a tormentone delL’estate 2019 : Il Travolgente successo dei Boomdabash non intende fermarsi e insieme ad Alessandra Amoroso si aggiudicano la vittoria del premio RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 con il brano “Mambo Salentino”. Nella splendida cornice dell’arena di Verona in una serata ricca di stelle della musica nazionale e internazionale il primo premio dell’evento RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 è andato per il secondo anno consecutivo proprio alla band salentina che ...

RTL 102.5 #PowerHitsEstate del 09/09/2019 – L’evento musicale che chiude L’estate all’Arena di Verona. : Fino a dodici anni fa di questi tempi si contavano i giorni in attesa della Finale (o delle Finali, se in doppia serata) del Festivalbar. Quell’evento musicale segnava l’inizio e la fine dell’estate, coi suoi tormentoni, i suoi successi e i grandi ospiti che, di volta in volta, si alternavano sui palchi collocati nelle varie piazze d’Italia o, infine, su quello prestigiosissimo […] L'articolo RTL 102.5 ...

Ondata di caldo in Francia : 1500 morti nelL’estate 2019 - 10 volte meno del 2003 : Le due ondate di caldo che hanno colpito a giugno e luglio la Francia hanno provocato 1500 morti, oltre quelli normalmente registrati nel periodo, 10 volte meno del numero di decessi registrati durante l’Ondata di caldo del 2003: lo ha reso noto il Ministro della Salute, in occasione del programma “Questions politiques” trasmesso su France Inter e franceinfo. A giugno la Francia ha battuto il record assoluto di temperatura con ...

Otto capovaccai liberati in Basilicata nelL’estate 2019 per aiutare la specie a rischio di estinzione : Tra fine luglio e metà agosto 2019 Otto giovani capovaccai sono stati liberati in Basilicata, nel Parco Naturale Regionale della Murgia Materana, in due diverse operazioni di rilascio messe in atto dall’Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati e da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale allo scopo di supportare la popolazione italiana di questa specie, ridotta ai minimi termini. La liberazione in natura di giovani ...

Angelina Jolie «pazza» di Chris Hemsworth e gli altri fantagossip delL’estate 2019 : Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e ...

Tutti i (veri) tormentoni delL’estate 2019 - secondo Spotify : I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019I tormentoni dell'estate 2019Ogni estate ha il suo pronostico. Qualcosa che, incrociando i dati di Instagram, le preferenze compulsate su Twitter, le classifiche meticolosamente stilate ...

Maltempo - bufere e fulmini nelL’estate 2019 : +101% di tempeste in Italia : Non solo record di fulmini in Sardegna, l’estate del 2019 in Italia fa segnare quasi il doppio di tempeste, tra grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con milioni di danni nelle campagne e nelle città. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai quasi 14 mila fulmini che si sono abbattuti in una sola giornata sulla Sardegna attraversata da una perturbazione che ha fatto cadere in poche ore ...

Le canzoni più calde delL’estate 2019? Ecco la playlist di Spotify : L'estate volge ormai al termine e il team di Spotify ha deciso di accompagnare gli utenti nel "ritorno alla vita normale" con una nuova playlist L'articolo Le canzoni più calde dell’estate 2019? Ecco la playlist di Spotify proviene da TuttoAndroid.

#MusicSummer2019 – La Finale – Decidi la Canzone delL’estate 2019! : Undicesima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Ed eccoci giunti, dopo cinque fasi emozionanti ed imprevedibili, alla Finale. Dieci canzoni, scelte da voi lettori qui sul sito e su Twitter, si scontreranno nell’ultimo girone per ottenere il titolo. Occhio al regolamento! MUSIC SUMMER 2019 | La ...

3 tradimenti - 1 matrimonio - 1 addio - 1 reunion : i gossip più succulenti delL’estate 2019 : L'addioL'addioIl triangolo/1Il triangolo/1Il triangolo/1Il triangolo/1Il triangolo/2Il triangolo/2Il triangolo/2Il matrimonioLa reunionIl tradimentoIl tradimentoLa cicogna?La cicogna?Di solito l’estate è la stagione più succulenta per i divoratori di gossip. Questi caldi mesi del 2019 – tra matrimoni, tradimenti, reunion e addii – non hanno fatto eccezione. A parte Belén Rodriguez, che da quando s’è rimessa con Stefano De ...