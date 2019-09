F1 | Juan Pablo Montoya su Vettel | “I suoi problemi sono tecnici e non psicologici”

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Non è sicuramente un momento facile per Sebastian. Il tedesco della Ferrari, aspramente criticato dopo la brutta gara disputata a Monza (sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di F1), sta pagando dazio nei confronti del suo compagno di team Charles Leclerc. Il monegasco, vincitore degli ultimi due round iridati a Spa (Belgio) e nel Tempio della velocità, pare aver trovato la “chimica giusta” con la SF90 al contrario del team-mate. La Rossa, infatti, con il lavoro di sviluppo seguito a Maranello, ha assunto un comportamento sovrasterzante, ovvero con un avantreno stabile e un posteriore ballerino, che il 21enne nativo del Principato riesce a gestire meglio. Una macchina poco equilibrata con cui Seb fatica a trovarsi. A ritenere ciò la causa principale delle disavventure diè stato l’ex pilota di Williams e McLarenche, in un’intervista riportata da ...

