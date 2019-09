Claudia Garcia | ' Credo che CR7 possa rinnovare con la Juve e restare fino a 38 anni'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Questa settimana per le grandi squadre europee tornerà finalmente la Champions League. Tra le squadre che scenderanno in campo nella massima competizione europea ovviamente ci sarà anche lantus. I bianconeri se la vedranno contro l'Atletico Madrid e questa partita evoca ricordi dolcissimi al popolontino. Infatti solo pochi mesi fa larifilava un netto 3-0 agli spagnoli grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo. CR7 è il trascinatore bianconero e lavora ogni giorno di più per migliorarsi e dare sempre il massimo. Di Cristiano Ronaldo e della sua esperienza allane ha parlato anche la giornalistaai microfoni di "Cose di calcio" su Radio Bianconera. La cronista ha spiegato che secondo lei l'avventura a Torino di CR7 è destinata a durare ancora molto: "Ioche Ronaldoanchein bianconeroa 38"....

