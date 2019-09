Papà e figlioletta muoiono in un' auto in fiamme a Pinerolo

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Orrore sulla strada statale Torino-: una bambina di sei anni e il padre di 42 hanno perso la vita dopo che la Mini d'epoca su cui viaggiavano è stata tamponata mentre era ferma sulla corsia d'emergenza, vicino a uno svincolo. Alla tragedia ha assistito la moglie e madre delle due vittime che si trovava su un'altra vettura e ha tentato invano di estrarli dall'in. E' accaduto poco dopo le 8,30 vicino all'uscita di Riva di: anche la Yaris che ha tamponato la Mini ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito a mettersi in salvo. La vittima era diretta a un raduno d'storiche insieme alla moglie che viaggiava a pochi metri di distanza su una seconda Mini d'epoca insieme all'altra figlia neonata della coppia di Orbassano. La donna, la cui vettura non è stata coinvolta nell'incidente, ha assistito allo scontro e ha tentato invano con la ...

