“Nati per camminare” | una ex pigra racconta il superpotere antistress dove ogni attimo è

(Di domenica 15 settembre 2019) Stiamo troppo seduti. Quando possiamo muoverci facciamo di tutto per prendere la macchina. Parcheggiamo il più vicino possibile alla destinazione – un ristorante, l’ufficio, la palestra – perché quella distanza è tempo perso, non quella che ci fa esplorare il mondo. Sbagliato: è tempo guadagnato, sottratto alla routine, che fa vivere il privilegio di avere un corpo e di poterlo muovere. Di esplorare e cambiare la prospettiva, sentire quella fatica fisica dimenticata. Siamo “Nati per camminare” (Ediciclo) scrive Alessandra Beltrame in un libro che soprattutto lo dimostra. Arriva dopo “Io cammino da sola”,va la felicità di uscire da una vita segnata da “orari prestabiliti, scrivanie, rigidità, ripetizioni di gesti e noiose abitudini“. Quella riscoperta di un cammino volontario e consapevole è stato il suoche, da ex ...

