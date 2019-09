Stalking | la storia di Lucia non è solo una storia di violenza Ma è anche la storia di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019)Panigalli deve essere protetta dalle istituzioni e non deve vivere nella paura. Ha il diritto di essere una donna libera e lo Stato le deve garantire protezione. La sua non deve essere la cronaca di una morte annunciata come è accaduto in passato ad altre donne vessate da uomini violenti che prima sono state private della libertà e poi della vita: come Marianna Manduca, uccisa dopo 12 inutili denunce dall’ex marito, a Palagonia. O come Elisaveta Talpis che venne gravemente ferita e perse un figlio: Ion Talpis ferito a morte mentre la difendeva dall’aggressione di Andrej Talpis (l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti umani per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna vittima di).Panigalli subìda Mauro Fabbri dopo la fine di una breve relazione. La notte del 16 marzo del 2010 mentre rientrava a ...

