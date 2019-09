Moto si disintegra contro un palo Daniele | cuore biancoceleste | muore a 26 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019) Aveva solo 26Calcatelli, il ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto nella serata del 12 settembre, alle 22:55 circa, in via Casilina, all’altezza del civico 1830, a Roma. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.Calcatelli, a causa del violento impatto, è morto sul colpo. Il giovane è stata la terza vittima del giovedì di sangue a Roma dopo Fabio Scopelliti morto sulla Tangenziale est, e Fiorella Rossi che ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto al Collatino. “Era un ragazzo d’oro, ha frequentato perla parrocchia di Finocchio ed era appassionato di”, ha raccontato un amico a Roma Today. Tra scooter, Yamaha, e Kawasaki di immagini sul suo profilo Facebook ce ne sono diverse.era appassionato di viaggi, amava lo sport, dal paracadutismo agli sci, ma il suo vero amore ...