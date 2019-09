E’ un’Inter solida in tutti i… Sensi | Udinese domata con il minimo sforzo | Conte è primo

Fonte : sportfair

(Di sabato 14 settembre 2019) Il centrocampista nerazzurro regala i tre punti all’Inter nel match di San Siro, decisivo un suo colpo di testa alla fine deltempo Stefanosi è già preso l’Inter, diventando in pochi mesi un pilastro del centrocampo di Antonio. Il giocatore nerazzurro è l’autentico protagonista del match di San Siro, deciso da un suo colpo di testa arrivato alla fine deltempo. Claudio Grassi/LaPressebattuta eposto in classifica, un avvio strabiliante reso ancora più dolce dalle statistiche, che parlano di sette gol fatti e uno solo subito. Numeri importanti, che testimoniano la crescita dell’Inter, rinata completamente con l’arrivo di Antonio. Se la difesa già rappresentava unacertezza per i nerazzurri, il centrocampo e l’attacco appaiono molto più imprevedibili del passato, con Lukaku e Politano sempre al ...

