Digital 360 e Pro2Be per gli eSports del Monza

Fonte : calcioefinanza

(Di sabato 14 settembre 2019)360, società che accompagna le società sportive nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazionee, e, il primotalent lab specializzato nei videogames sportivi, sono i partner dell’ACnel progettopresentato ufficialmente nella giornata di venerdì 13 settembre. Una nuova sfida, quella raccolta dal club guidato da Adriano Galliani, che ha … L'articolo360 eper glidel

MMagazineItalia : Al via il 29 novembre la prima edizione del Digital Media Fest, kermesse ideata da Janet De Nardis dedicata ai prod… - Mobility_360 : Livia Group fa poker in Italia: ok all'acquisizione di Fts Italy - CorCom - descrittore : RT @Teleskill: Anche quest'anno Teleskill sarà partner di Learning 360, l'open event sul digital learning. Le iscrizioni sono gratuite, per… -