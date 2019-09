WTA Zhengzhou – Uragano Sabalenka sulla Ostapenko | la bielorussa stacca agevolmente il

WTA Zhengzhou – Sorprendente eliminazione per Kiki Bertens - l’olandese si arrende alla Tomljanovic : La tennista olandese non riesce a staccare il pass per i quarti di finale, arrende ndosi in due set all’australiana Finisce agli ottavi di finale il percorso di Kiki Bertens nel torneo WTA di Zhengzhou , la tennista olandese infatti si arrende in due set ad Ana Tomljanovic . L’australiana non lascia assolutamente scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e quarantacinque di minuti ...

WTA Zhengzhou – Kerber ko al primo turno : Riske trionfa in rimonta : Angi Kerber ko al primo turno del torneo WTA di Zhengzhou: la tedesca ko per mano di Riske Esordio amaro per Angelique Kerber allo “Zhengzhou Open“, nuovissimo Wta Premier dotato di un montepremi di un milione di dollari in corso sui campi in cemento della metropoli nella provincia di Henan, in Cina. La tennista tedesca è stata sconfitta in rimonta dalla statunitense Riske. Il match è terminato dopo due ore e 51 minuti di gioco ...