Mutazione è una stilosa e curiosa soap opera mutante che ha finalmente una

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un gioco che si presenta come un'avventura narrativa definita "una" non può che incuriosire, soprattutto se artisticamente si presenta con uno stile splendido e se ci propone un setting così peculiare.sarà disponibile su PC (Steam) e su PS4 a partire dal 19 settembre e per l'occasione ci troviamo di fronte a un nuovo trailer che ci immerge in una comunità davvero particolare in cui i drammi personali e il gossip sono importanti tanto quanto l'avventura principale.Tutto ha inizio quando la quindicenne Kai viaggia aper occuparsi di Nonno, il suo nonnino acciaccato che ha bisogno di una mano e che vive nel resort di un'isola tropicale che 100 anni prima è stata colpita da un meteorite, causando strane mutazioni all'interno della popolazione. Da quel momento si è creata una sorta di comunità isolata dal mondo ed estremamente unica.Leggi altro...

