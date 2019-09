Google Pixel 4 XL ha meno segreti dopo questi benchmark e lo sfondo ufficiale

Google propone Pixel 3 e Pixel 3 XL in offerta fino al 15 settembre : Google taglia i prezzi di Pixel 3 e Pixel 3 XL scontandoli di 100 euro per alcuni giorni, in vista dell'arrivo dei nuovi modelli. L'articolo Google propone Pixel 3 e Pixel 3 XL in offerta fino al 15 settembre proviene da TuttoAndroid.