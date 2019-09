Dopo Oumuamua | un altro misterioso visitatore interstellare a spasso nel Sistema Solare

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019), ilscoperto nell’ottobre 2017, potrebbe non essere l’unico ad aver attraversato il. Di recente – riporta Global Science – è stato individuato un secondo oggetto anel nostroplanetario che si pensa possa provenire da molto lontano. L’oggetto celeste, chiamato C/2019 Q4 ha un’orbita fortemente iperbolica e sembra provenire dalla direzione del piano galattico di Cassiopea. La sua scoperta è merito di un astronomo dilettante, Gennady Borisov, che lavora come ingegnere presso l’Istituto astronomico di Sternberg. Il nuovocosmico ha già attirato su di sé l’attenzione di diversi osservatori, tra cui l’Eso, il Very Large Telescope nel deserto di Atacama, l’Osservatorio Keck, il Geminni alle Hawaii e i telescopi spaziali hubble, Spitzer e Wise. Entro la fine dell’anno C/2019 Q4 dovrebbe spingersi ...

john_manzi : RT @AstroPratica: Un (possibile) nuovo oggetto interstellare! - Dopo l’avvistamento di ‘Oumuamua circa due anni fa, sembra che sia stato… - PVirtus : Scoperta una cometa di provenienza extrasolare, il secondo oggetto dopo Oumuamua nel 2017 - giusepp80284183 : RT @luigibignami: UN ALTRO OGGETTO INTERSTELLARE E' ENTRATO NEL SISTEMA SOLARE? Gli astronomi potrebbero aver individuato un secondo oggett… -