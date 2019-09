Crac Parmalat | l’ex direttore finanziario Tonna condannato in via definitiva a 6 anni e 9

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Faustoè statoin viaa 6, 9 mesi e 16 giorni per il. L’exdel gruppo di Collecchio e braccio destro di Calisto Tanzi si è visto ridurre di 15 giorni dalla Cassazione la condanna a 7rideterminata nell’appello ter, a seguito di due annullamenti emessi dalla Suprema Corte che fin dall’inizio ha ritenuto eccessiva la condanna dia 9, 11 mesi e 20 giorni. In primo grado, nel 2010, il tribunale di Parma avevaa 14di reclusione. La Cassazione hanno inoltre disposto un nuovo procedimento a Bologna relativo esclusivamente alle pene accessorie in seguito a una recente pronuncia della Corte Costituzionale e a una sentenze delle sezioni unite della Cassazione nella quale si è stabilito che queste pene non possono essere definite in via automatica, ma è un giudice di merito a ...

