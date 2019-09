Truck Ibm | un pronto intervento contro i cyber attacchi

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Milano, 12 set. (AdnKronos) – Da fuori, è un camion (da 23 tonnellate). Dentro, è un centro operativo da cui gestire (o imparare a farlo)da milioni di dollari: i danni di un ‘data breach’ possono essere stellari per le aziende che non reagiscono per tempo. Eppure, appena una su quattro (dati Ponemon) dispone di un piano di risposta agli incidenti di questo tipo. Per questo Ibm si è inventata il primo centro operativo disecurity su ruote al mondo, approdato oggi a Milano in piazza Leonardo da Vinci (dove rimarrà fino al 20 settembre) in collaborazione con il Politecnico. Un servizio ‘on demand’ per essere più vicini ai clienti bisognosi di supporto.Il– alias Ibm X-ForceTactical Operations Center (C-Toc) – è allo stesso tempo un luogo per la formazione delle aziende, un centro operativo per gestire la ...

