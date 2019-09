Scala dei Turchi a un privato | polemiche per il destino della scogliera più famosa della

La Scala dei Turchi “regalata” ai privati - è una delle spiagge più belle della Sicilia : La Scala dei Turchi svenuta ai privati ? Fatto sta che è stata decisa una divisione degli introiti commerciali dal 70 al 30 da dividere tra il proprietario del terreno dove sorge la Scala dei Turchi e il comune di Realmonte in provincia di Agrigento. L’accordo di spartizione su uno dei luoghi più belli della Sicilia sembra essere quasi pronto. Manca solo la firma tra la giunta del Comune di Realmonte e il proprietario del terrenonin cui ...

Video e foto sulla Scala dei turchi per farsi pubblicità? Si pagherà un privato : Il Comune di Realmonte vuole cedere i diritti d'immagine del bene ambientale, tra i più famosi d'Italia e più foto grafati in estate su Instagram da molti influencer. "Ma la costa è di tutti", dicono Pd e ambientalisti

Fa la pipì alla Scala dei Turchi : scoperto dai carabinieri e multato di 3.333 euro : Uno sfortunatissimo turista romano dovrà pagare una multa molto salata per aver fatto la pipì sul ciglio della strada mentre andava alla Scala dei Turchi .Continua a leggere

Riapre sul litorale agrigentino la Scala dei Turchi : L'incantevole spiaggia di Scala dei Turchi di Realmonte, nell' agrigentino , è di nuovo fruibile al pubblico. Sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza del litorale effettuati dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico nell'Isola. Dal dicembre del 2017, a causa della caduta di alcuni massi, il Comune aveva interdetto con un'ordinanza il transito nell'unica via d'accesso a tutela dell'incolumità pubblica. Ora una delle perle del ...

Agrigento : riapre la Scala dei turchi (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo valorizzato un luogo turistico che deve essere di esempio catalizzatore, un polo di attrazione - ha aggiunto Musumeci - La carta del turismo ce la stiamo giocando, e anche bene, rispetto alle altre regioni italiane. Però non bisogna cullarsi sugli allori. Servono servizi di qu

Agrigento : riapre la Scala dei turchi : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - Da oggi la spiaggia di Scala dei turchi di Realmonte, nell’agrigentino, è di nuovo fruibile. Sono infatti conclusi i lavori di messa in sicurezza avviati dall'ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Oggi -

Riapre la Scala dei Turchi - un paradiso restituito a siciliani e turisti : È sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Una bellissima Scala bianca che si immerge nello splendido mare siciliano. Stiamo parlando della Scala dei Turchi di Realmonte in provincia di Agrigento. La suggestiva spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte, nell’Agrigentino, da domani (giovedì 8 agosto) verrà restituita a siciliani e turisti . Sono finiti i lavori di messa in sicurezza del litorale effettuati dall’Ufficio ...

L’accecante bellezza della Scala dei Turchi verso l’Unesco - da oggi nuove regole : La Scala dei Turchi è sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi non solo della Sicilia ma dell’Italia intera. Con la sua roccia bianca e un mare cristallino è un’attrazione per migliaia di turisti. Su quella che è una delle spiagge più belle del mondo ora arrivano nuove regole ferree contro gli incivili. La Scala dei Turchi , la caratteristica scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare tra Realmonte e Porto Empedocle, ...

La Scala dei Turchi è la spiaggia più condivisa su Instagram : La Scala dei Turchi a Realmonte è stata eletta la regina di Instagram. La meravigliosa spiaggia siciliana si trova al primo posto della classifica stilata dal motore di ricerca per case vacanza Holidu. Il sito ha un sistema che intreccia il numero di hashtag utilizzati su Instagram e la disponibilità di case vacanza in questo luglio. E la magica e meravigliosa spiaggia di Realmonte è l’indiscussa regina. La falesia bianca in provincia di ...